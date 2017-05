Fotograf buduje sceny ze wspomnień, aby zrozumieć teraźniejszość

Thomas Friedrich Schaefer buduje i fotografuje sceny, zainspirowane wspomnieniami z dzieciństwa. Jedną z pierwszych rzeczy, które pamięta, to scena, gdy chował się za sofą w rodzimym apartamencie Sao Paolo, przerażony odgłosem zegara z kukułką. Albo przynajmniej tak mu się wydaje. Trudno powiedzieć. "Zawsze interesowało mnie, jak powstają wspomnienia, i jak zmieniają się na przestrzeni lat" – mówi.

Schaefer pamięta również, jak ojciec wracał z pracy i zachęcał go do siedzenia przy biurku i odrabiania lekcji. To było pierwsze sfotografowane wspomnienie. Fotograf zaczął od narysowania sceny na kartce papieru – tak, aby prowadzić widza z pokoju dziecinnego, do salonu, w którym ojciec siedzi przed telewizorem. Zależało mu na uchwyceniu emocji: mieszanki smutku i złości dziecka, które musi się uczyć, podczas gdy rodzic oglądał telewizję.