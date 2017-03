Fotograf i malarz we wspólnym zabawnym projekcie artystycznym

Czasami trudno zrozumieć i doświadczyć sztuki, dlatego kreatywny duet w postaci fotografa i malarza postanowił połączyć siły twórcze, realizując projekt zatytułowany: „Und im Sommer tu ich malen”, co w wolnym tłumaczeniu brzmi: "Latem maluję".

Ideą projektu "Und im Sommer tu ich malen" tworzonego przez malarza Hanka Schmidta i fotografa Fabiana Schuberta jest odwiedzanie malowniczych miejsc, w których słynni artyści, tacy jak Vincent Van Gogh, Claude Monet czy Paul Cezanne namalowali swoje prace. Jednak zamiast powielać ich dzieła, co byłoby zbyt oczywiste, Hank maluje na płótnie wzór koszulki, którą ma na sobie, a fotograf wykonuje portret.

