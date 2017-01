Fotograf jest jak snajper - historia zdjęcia Agaty Dudy wartego 200 tysięcy złotych

Fotografia autorstwa Jacka Łabędzkiego przekazana przez Agatę Dudę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wylicytowana została za 200 tysięcy złotych. Jak powstało jedno z najpopularniejszych zdjęć 2016 roku wykonane podczas Światowych Dni Młodzieży? Opowiedział o tym w wywiadzie dla innpoland.pl fotograf Jacek Łabędzki.



"To mnie przeraziło (...). Skala tego co się działo mnie przerosła. Zrozumiałem, że nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie komentarze. I chociaż większość z nich jest pozytywna, to pojawiły się również niemiłe czy wręcz obraźliwe. Tego dnia było bardzo gorąco i wszyscy inni fotografowie skupili się na przylocie papieża Franciszka. Zdjęcie jest przepełnione fantastyczną pozytywną energią. Wydaje mi się, że Pani Prezydentowa znała tego hierarchę osobiście i zareagowała bardzo spontanicznie.