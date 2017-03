Fotograf powinien interesować się historią sztuki, a nie kolorowymi żurnalami

"O moich pracach mówi się, że są surrealistyczne, ale zupełnie nie pasują do kanonu, który wymyślili sobie wielcy surrealiści. Na przykład nigdy nie fotografuję swoich snów" - dodał Ryszard Horowitz podczas otwarcia wystawy "Fotokompozytor" w Domu Artysty Plastyka w Warszawie.

Ryszard Horowitz wpisał się do historii fotografii jako prekursor cyfrowego przetwarzania obrazu. Wypracował swój indywidualny styl, dzięki któremu jego prace zaliczane są do kanonu fotografii efektowej i cyfrowej, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Jego zdjęcia przedstawiają najczęściej surrealistyczne sceny. Początkowo wykorzystywał oszukującą widza perspektywę, później wielokrotną ekspozycję i wielogodzinne maskowanie poszczególnych ujęć na materiałach analogowych, aż wreszcie komputer i oprogramowanie graficzne do tworzenia fotokompozycji.

"Fotokompozycja w najlepszy sposób opisuje to co tworzę. Jest ona bardzo podobna do tego, jak kompozytor muzyki kreuje, łącząc obce sobie dźwięki w spójną, harmonijną całość. Montuję razem pozornie niepowiązane ze sobą zdjęcia, wykonane w różnym czasie, w odległych częściach świata, z których tworzę jednolitą kompozycję. Chcę, aby wszystkie elementy pojawiały się w tej samej przestrzeni, zamrożone w czasie. Już jako student sztuki zacząłem malować obrazy, które były napędzane bardziej fantazją, niż realizmem. W chwili, kiedy postanowiłem poświęcić się fotografii, zainteresowało mnie tworzenie kompozycji fotograficznych, a nie tylko wyłapywanie tego, co widziałem przez aparat. Na początku mojej kariery myślałem o możliwości łączenia zdjęć razem. Wymyśliłem sobie przeróżne metody łączenia zdjęć w świecie analogowym. Moje prace, wykonane lata wcześniej zanim komputery zostały wykorzystane do cyfrowego przetwarzania obrazów, przyjmowane są jako cyfrowe. Zawsze szukam inspiracji u wielkich mistrzów malarstwa. W zasadzie wszystko odkryte przez nich można przyswoić sobie do fotografii. Uczę się kompozycji, światła u Caravaggio i Rembrandta. Studiuję perspektywę u Mantegni, podziwiam kolor Picasso i Mattisa oraz próbuję wchłonąć poczucie humoru u Magritte i Klee. Komputer i cyfrowe przetwarzanie zdjęć stało się wspaniałym narzędziem, umożliwiającym mi realizacje wizualnych pomysłów, łącząc moją miłość do malarstwa i fotografii."

Wystawa "Fotokompozytor" prezentuje kilkadziesiąt prac artysty, pochodzących z różnych okresów jego twórczości. Można ją oglądać od 4 do 31 marca w Galerii DAP, Domu Artysty Plastyka przy Mazowieckiej 11