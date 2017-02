Fotografia i działalność gospodarcza: Samodzielne pozycjonowanie strony internetowej - cz. I

Sprawny i skuteczny marketing internetowy jest niezbędny, aby na dzisiejszym rynku usług móc długoterminowo istnieć, funkcjonować i przynosić dochód. To wiedzą wszyscy. Ale to, co dobrze prezentuje się od strony klienta i powoduje, że chętnie zajrzy na naszą stronę lub do nas zadzwoni, żeby umówić spotkanie nie przychodzi łatwo. Jako klienci nie zastanawiamy się nad tym - wpisujemy w wyszukiwarkę interesującą nas frazę, miejscowość, może nawet dzielnicę, albo otwieramy e-mail, który otrzymaliśmy, a który, tak się składa, zawiera informację o interesujących nas usługach i otrzymujemy możliwość natychmiastowego (najlepiej) kontaktu z usługodawcą.

Tymczasem aby tak się stało wykonanych zostało dziesiątki czynności, o różnym stopniu zaawansowania i o różnej czasochłonności. To być może brzmi dla Ciebie zniechęcająco - w końcu wykonanie całej tej pracy jeszcze przed Tobą - i to jest ta gorsza wiadomość. Lepsza jest taka, że wszystkie te działania wykonuje się po kolei, systematycznie podnosząc ich skuteczność, a efekty będzie można śledzić na bieżąco i na bieżąco korygować błędy. Dodatkowo, zastosowanie się do kilkunastu prostych zasad natychmiast da Ci przewagę nad sporą grupą potencjalnych konkurentów. Choć trudno w to uwierzyć, bardzo duża ich część tak naprawdę nie prowadzi systematycznych działań optymalizacyjnych, bazując na swoich dotychczasowych osiągnięciach, lub uznając, że jest to za trudne, za drogie a efekty można osiągnąć inną metodą (czego oczywiście nie wykluczamy). Reklama

Pozycjonowanie - czemu służy? Pozycjonowanie strony jest dość istotną częścią działań, wchodzących w skład tzw. marketingu internetowego. Działania pozycjonujące prowadzimy po to, aby nasza witryna była widoczna dla potencjalnych klientów w sposób, którego oczekujemy. Wbrew pozorom nie chodzi tylko o pozycjonowanie pod kątem wyszukiwarek (tzw. SEO - czyli Search Engine Optimization, a w naszym języku – optymalizacja pod kątem obecności w wynikach wyszukiwarek internetowych). SEO jest tylko jednym z działań - i w niektórych rodzajach aktywności internetowej wcale nie najważniejszym lub wręcz zbędnym. Wszystko zależy od modelu, jaki przyjęliśmy, usług jakie świadczymy czy towaru, jaki dostarczamy. Czasami będzie nam wręcz zależało, żeby nasz serwis (lub jego części) nie był nadmiernie widoczny w sieci, a działania pozycjonujące będą polegały między innymi na doprowadzeniu do obecności adresu strony w odpowiednich katalogach, zbiorach branżowych itp. - ale o tym za chwilę. Wstępem do zaplanowania działań pozycjonujących, ich sekwencji, harmonogramu czasowego itp. (czyli tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w lekcji numer 9) będzie określenie naszych oczekiwań wobec rynku, zdefiniowanie pożądanych zachowań naszych potencjalnych klientów i analiza, które z dostępnych i możliwych działań przyczynią się do "sprowokowania" pożądanych przez nas kontaktów. Przykład 1 Arek chce specjalizować się w fotografii ślubnej i okolicznościowej, może obsługiwać klientów w promieniu około 100 -120 km. Jest na rynku debiutantem, nie ma jeszcze klientów z polecenia, ale ma wiele prac, co do których jest przekonany, że zrobią wrażenie na potencjalnych odbiorcach. Aby wejść na rynek, jest gotowy stosować w okresie przejściowym konkurencyjne ceny, licząc na to, że dzięki dużej ilości zleceń będzie nawiązywał nowe kontakty i zdobywał renomę, dzięki wysokiej jakości swoich prac. Arek nie chce jednak, aby informacja o jego polityce cenowej była ogólnie dostępna, woli argumentów cenowych używać w toku bezpośrednich negocjacji i spotkań, kiedy będzie mógł pokazać swoje prace. Niskie ceny mają być argumentem tylko w okresie przejściowym, do czasu, aż nie zaczną pojawiać się klienci z poleceń. Arek będzie wobec tego zainteresowany bezpośrednim kontaktem z klientem. Jak zachowuje się najczęściej potencjalny klient Arka, kiedy dokonuje wyboru fotografa? Pyta znajomych, których zdjęcia ślubne widział, i które mu się podobały.

Z ostrożności pyta znajomych, których zdjęcia ślubne widział, i które mu się nie podobały.

Te pytania zadaje również na swoim Facebooku.

Zna już fotografa, który mu zrobi zdjęcia - ten fotograf ma zakład w jego miejscowości na rynku, i już jego babcia u niego robiła ślubny portret.

Na wszelki wypadek jednak sprawdzi w Internecie, jakie są ceny, trendy, i czego jeszcze w tej chwili można oczekiwać od usługodawcy. Otworzy jedną z najbardziej popularnych wyszukiwarek (najczęściej google, rzadziej bing) i wpisze jedną z fraz. I tu otwierają się możliwości dla Arka - to od jego działań zależeć będzie, czy w tym momencie klient zobaczy jego prace i zechce wypełnić formularz zapytania lub zadzwonić. Arek będzie zainteresowany jak największą ilością kontaktów, nawet, jeśli ich jakość będzie początkowo nie za wysoka - i pod tym kątem musi skonstruować swój plan. Przykład 2 Joanna specjalizuje się w postprodukcji. Jest czarodziejką Photoshopa, zna świetnie techniki przygotowywania zdjęcia do druku, ale niespecjalnie jest zainteresowana w wykonywaniu zleceń klientów detalicznych. Jej pomysłem na działalność jest nawiązanie współpracy z agencjami reklamowymi, fotografami, którzy chcą zlecić wykonywanie części czynności związanych z obróbką zdjęć, a kluczem do sukcesu ma być współpraca z dwoma, trzema dużymi klientami - stała i długoterminowa, uzupełniana zleceniami od mniejszych przedsiębiorców. Jak zachowuje się najczęściej potencjalny wymarzony klient Joanny? Przede wszystkim nie ma ich wielu. Często taki klient nie wie, że usługa Joanny jest właśnie dla niego. Nawet jeśli wykonuje postprodukcję w swojej firmie rutynowo, to nie wie, że zlecenie usługi na zewnątrz pomoże mu czasami obniżyć koszty własne i uprościć strukturę firmy. Szukając firmy świadczącej takie usługi będzie szukał informacji w branży. Pomysł zatrudnienia firmy zewnętrznej wpadnie mu do głowy, kiedy będzie przeglądał branżową stronę lub magazyn i znajdzie opis takiej usługi. Joanna będzie zainteresowana kontaktami wysokiej jakości. Nie będzie natomiast zainteresowana zapytaniami pochodzącymi od klientów detalicznych. Klienci Joanny mogą pochodzić z całego świata. Myślę, że jest już całkowicie jasne, że Arek i Joanna muszą prowadzić zupełnie inne działania pozycjonujące... To tylko niewielki fragment dziesiątej lekcji e-kursu: Fotografia i działalność gospodarcza, który rozpoczyna się już w najbliższy wtorek, 7.02.2017 r. Zobacz szczegółowy program e-kursu i skorzystaj z obniżonej ceny w przedsprzedaży - (promocja trwa do wtorku).

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl