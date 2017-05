Fotografia kulinarna - najpopularniejsze poradniki

Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do odpowiedniej kategorii konkursowej w profilu Użytkownika.

Konkurs trwa do 31 lipca 2017 roku. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj

Dlaczego fotografujemy jedzenie? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Chcemy przekazać nasze emocje. Emocje, które wywołuje apetycznie wyglądająca potrawa, uczucie przyjemności smakowania i jedzenia. Mało kto świadomie zdaje sobie sprawę, że odczuwani... więcej

Dobór sprzętu czy ustawień ma ogromny wpływ na kompozycję zdjęcia. Jednym z wybieranych przez Ciebie parametrów jest ogniskowa, a obiektywy, które dobierzesz, będą miały wpływ na wygląd elementów tła Twoich fotografii. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak moż... więcej

Bez trudu mógłbym przygotować listę 20 porad, a może nawet 30, gdyż trików ułatwiających fotografowanie jedzenia jest naprawdę sporo. Ale w pewnej chwili uświadomiłem sobie, na czym polega prawdziwe piękno fotografii kulinarnej: wszyscy mamy jakieś pomysły, a ... więcej

Większość fotografów żywności zgodnie twierdzi, że najlepszym światłem do fotografowania potraw jest światło tylne. Dla uzyskania przyjemnego efektu oświetlenia tylnego umieść źródło światła dokładnie za fotografowanym przedmiotem bądź z tyłu i zarazem nieco z... więcej

Niedawno na swoim blogu zamieściłem ankietę z pytaniem, jakie potrawy są według moich czytelników najtrudniejsze do sfotografowania; podobne pytanie zadałem też na Twitterze. Wśród kilkuset komentarzy i listów, jakie otrzymałem, co rusz powtarzały się te same ... więcej

Zupy. Wszelkie bezkształtne substancje. Ryż. Zapiekanki. Potrawki. Dania mokre. A także te kleiste, ciągnące i rzadkie. Oraz różne brunatności. Świetnie wiem, co czujesz. Choć niektóre tematy, jak choćby misa soczyście kolorowych, apetycznych mandarynek satsum... więcej