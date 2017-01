Fotograficzna wystawa o Andrzeju Wajdzie w Brukseli

Zamyślony, z rodziną, ale przede wszystkim podczas pracy - w ten sposób przedstawiono zmarłego w ubiegłym roku reżysera Andrzeja Wajdę na wystawie fotografii, która została otwarta w Brukseli. Ekspozycja ponad dwudziestu zdjęć autorstwa fotografa Czesława Czaplińskiego została zorganizowana w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES), który zrzesza przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i organizacji pozarządowych w UE.



"Czesław był przyjacielem Wajdy, dlatego jego prace są bardzo osobiste" mówił w środę podczas uroczystości w EKES szef Grupy Pracodawców, która zorganizowała wystawę, Jacek Krawczyk.

Fotografie przedstawiają Wajdę w różnych okresach jego twórczości, nie tylko podczas reżyserowania filmów, ale również sztuk teatralnych, czy w prywatnych sytuacjach.

"Często dla publiczności Wajda to ikona, w związku z tym warto przypominać to, co jest znane, i dodawać do tego to, co jest mniej znane. Mówić o tym, że Wajda to nie tylko reżyser filmowy, ale też teatralny, że ma niezwykłe wyczucie artystyczne, że pragnął być malarzem" - powiedziała PAP Natalia Mosor z Instytutu Polskiego w Brukseli.