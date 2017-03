Fotograficzny roller coaster powraca

Turecki artysta cyfrowy i fotograf Aydin Büyüktas kontynuuje zakrzywianie rzeczywistości, przedstawiając kolejne krajobrazy z serii zatytułowanej "Flatland". Tym razem obrazy powstały w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, w tym w Teksasie, Arizonie, Nowym Meksyku i Kalifornii. Każdy składa się z około 18-20 zdjęć wykonanych dronem, połączonych cyfrowo.

Inspiracją do powstawania fotografii jest zgodnie z tytułem serii książka, w oryginale zatytułowana "Flatland: A Romance of Many Dimensions" Edwina Abbotta, wydana w roku 1884 roku. Jest to opowieść o krainie płaszczaków Flatlandii - rzecz dzieje się w dwuwymiarowej krainie i przez wielu uważana jest za wstęp do rozważań na temat wymiarów przestrzennych. Patrząc na fotografie Aydina Büyüktasa, poza rozmyślaniami nad naturą otaczającej nas rzeczywistości, możemy zwyczajnie też poczuć się jak w wagoniku kolejki górskiej.