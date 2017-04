Fotografie nieznanego autorstwa z kolekcji negatywów z Giełdy Staroci

Czy da się odkryć tę historię? Odczytywanie - wystawa fotografii nieznanego autorstwa z kolekcji negatywów, którą Kamil Myszkowski, kurator wystawy, kupił w 2013 roku na Giełdzie Staroci w Dąbrowie Górniczej.

Brak znajomości historii zbioru negatywów nie uniemożliwia odczytywania możliwych znaczeń i kontekstów poszczególnych fotografii. Z ich analizy wynika, że zostały wykonane około roku 1967, przedstawiają w większości Gliwice. "To, co chcemy pokazać za sprawą wystawy, jest wynikiem przemyśleń po tym, jak znalezione negatywy wkradły się w nasze życie i zainspirowały do poszukiwań oraz szerszego myślenia o nich. Prezentowane cykle to przykładowe, możliwe wariacje na temat tych fotografii. Znamy fragmenty tej historii, ale nie znamy jej rodowodu, nie wiemy, jaka była intencja, dzięki której fotografie zaistniały. To pozwala postrzegać negatywy z jednej strony jako przedmiot czysty i wolny, z drugiej narażony na wszelkie - dowolne - interpretacje. Jak go przed nimi uchronić i czy w ogóle to robić? Kto ma do tego prawo? " - mówią Organizatorzy. Są to zatem spekulacje, domysły i próby odczytania.