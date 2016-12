Fotografowanie i filmowanie lampek choinkowych LED bez efektu migotania

Okres świąteczny to czas, w którym tematyka wykonywanych przez nas zdjęć bardzo silnie koncentruje się wokół jednej grupy zagadnień. Tematami numer jeden w tej grupie są bez wątpienia choinka i świąteczne dekoracje świetlne. W wielu wypadkach tematy te mogą być obecnie źródłem pewnych technicznych problemów, gdy mamy do czynienia z nowoczesnymi światełkami wykonanymi w technologii LED. wraz ze specjalistą z serwisu branżowego LensProToGo pragniemy pokazać wam, jak radzić sobie w takich sytuacjach.

Technologia LED jest jednym z najważniejszych wynalazków XX wieku i obecnie, dzięki szalonej popularyzacji, trafia dosłownie wszędzie. Za sprawą ciągłego spadku kosztów produkcji (a więc i obniżeniu cen sklepowych), wysokiej żywotności oraz bardzo niewielkiemu apetytowi na prąd lampki LED wypierają coraz skuteczniej tradycyjne żarówki oraz świetlówki kompaktowe, od których są nie tylko oszczędniejsze, ale też nie podzielają większości wad związanych z produkcją i składowaniem. Mogą jednak (choć nie zawsze) być źródłem pewnych problemów, o których istnieniu przekonujemy się dopiero po wzięciu aparatu do rąk.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem