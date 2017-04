Fotografowanie na szybko i z ręki w fotografii krajobrazowej

Można się pochylić ze współczuciem nad losem fotografa dźwigającego w leśne ostępy, pustkowia czy na górskie szlaki ciężki statyw. Można też pukać się znacząco w głowę widząc, jak to robi. Jednego natomiast nie można zrobić: stwierdzić, że postępuje głupio. Bo w przypadku fotografowania krajobrazów "na poważnie" korzystanie ze statywu jest czymś absolutnie obowiązkowym, a wykonywanie zdjęć z ręki i w pośpiechu to poważny błąd gwarantujący nieudane zdjęcia.

Fotografia krajobrazowa nie jest czymś, co można uprawiać w pośpiechu. Wymaga drobiazgowych przygotowań zarówno przed wyruszeniem w plener, jak i już na miejscu. Im więcej tych przygotowań i im bardziej są one kompletne, tym większe prawdopodobieństwo, że uda nam się wykonać znakomite zdjęcie. I analogicznie – im większy pośpiech, tym poważniejsze ryzyko utraty dobrej okazji.

Opis problemu – tymczasem bez przerwy wielu pasjonatów fotografii z uporem maniaków stara się wykonywać zdjęcia na szybko, podczas pieszych wycieczek, w których fotografowanie jest jednym z wielu elementów składających się na mile spędzany czas. Nie zawsze oznacza to uzyskania zdjęć nadających się tylko do wyrzucania, ale postępując w ten sposób zawsze skazujemy się na większą lub mniejszą amatorszczyznę.

