Fotografuj codziennie - radzi młoda, utalentowana Brytyjka

Brytyjka, Rosie Hardy zaczęła fotografować w wieku 16 lat, a gdy rok później rozpoczęła projekt 365 dni z autoportretami, popularny zespół Maroon 5 skontaktował się z nią, aby wykonała zdjęcie na okładkę. Nie musiała długi czekać na kolejne zlecenia, wśród swoich klientów obecnie dwudziestoparolatka może wymienić choćby firmę Samsung, Universal Music Group czy Penguin Books.

"Klienci wybierają mnie na podstawie mojego porfilio, decydują się zatem na mój styl. Dlatego zupełnie nie martwię się co powiedzą, gdy pokażę im finalne zdjęcia. Oczywiście przed sesją rozmawiam z klientem ogólnie o koncepcji, aby sprowokować umysł do tworzenia, planowania i szukania inspiracji - wtedy zaczynają się pojawiać pierwsze pomysły. Myślę, że jest to jedyny sposób, aby stworzyć coś oryginalnego - wciąż pozostać wiernym swojemu stylowi i sposobowi pracy" – mówi Hardy.