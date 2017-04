Frederik Buyckx fotografem roku z nagrodą 25 000 dolarów - znamy wyniki konkursu Sony World Photography Awards 2017

World Photography Organisation ogłosiło Frederika Buyckxa z Belgii fotografem roku w konkursie Sony World Photography Awards 2017. Jury, dokonując trudnego wyboru najlepszej serii zdjęć, doceniło piękno i rozmach cyklu Buyckxa zatytułowanego „Whiteout” oraz wysiłek włożony w jego przygotowanie. Zwycięska seria Frederika Buyckxa „Whiteout” ukazuje zmianę jaka zachodzi w naturze wraz z nadejściem zimy. Jurorzy wyrazili nadzieję, że seria ta zachęci fotografów do utrwalania elegancji i dostrzegania wartości piękna tego, co otacza nas na co dzień.

"Wybrałam cykl zdjęć krajobrazowych, byśmy mogli powrócić do istoty patrzenia na fotografię. Krajobraz jest często ignorowany, a przecież zajmuje centralne miejsce w naszej egzystencji. Tu widzimy piękne obrazy autorstwa doświadczonego fotografa, które będą cieszyć oko. Mam nadzieję, że ta nagroda zachęci znacznie więcej fotografów do robienia zdjęć, które nie są prostym przedstawieniem strasznej strony życia w tych niespokojnych czasach, lecz ukazują także przyjemności i uroki obecne w każdym bez wyjątku środowisku" - mówi przewodnicząca jury Zelda Cheatle o motywach wyboru pracy Frederika Buyckxa spośród dziesięciu cykli, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach profesjonalnych.