Fujifilm instax mini 9 - lusterko do selfie i obiektyw do zbliżeń

Fujifilm wprowadziła na rynek nowy aparat do fotografii natychmiastowej instax mini 9. Wykorzystując sukces modelu instax mini 8, instax mini 9 oparty jest na tym samym co poprzednik kultowym wzornictwie i prostocie obsługi. Odświeżona seria została wyposażona w lusterko do selfie i obiektyw do zbliżeń oraz szereg cech znanych z mini 8, takich jak automatyczny pomiar ekspozycji w celu dobrania właściwej przysłony oraz tryb jasnej tonacji.

Fujifilm instax mini 9 jest dostępny w pięciu modnych kolorach: róż flamingów, limonkowy, kobaltowy, przydymiona biel i zimny błękit.