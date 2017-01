Fujifilm X-T20 z matrycą 24 mln pikseli i rejestracją filmów 4K

Firma Fujifilm wprowadza na rynek kompaktowy, lekki aparat FUJIFILM X-T20 wyposażony w matrycę X-TransTM CMOS III formatu APS-C o rozdzielczości 24,3 mln pikseli i procesor obrazu X-Processor Pro. Nowa matryca i procesor oraz dopracowany algorytm autofokusa skracają czas uruchamiania aparatu i wydajność autofokusa, znacząco poprawiając funkcję śledzenia ruchomych obiektów, zaś odchylany ekran dotykowy LCD ułatwia fotografowanie pod różnymi kątami. X-T20 to również udoskonalona funkcja filmowania pozwalająca na rejestrację filmów 4K z użyciem popularnych trybów symulacji filmu światłoczułego Fujifilm. Zgodnie z wzornictwem funkcjonalnym serii X wizjer X-T20 przypomina wizjer lustrzanki, a obsługa odbywa się za pomocą pokręteł.

Korpus Fujifilm X-T20 został oparty na projekcie aparatu FUJIFILM X-T10. Pokrętło Drive X-T20 zostało uzupełnione o funkcję wideo, umożliwiając natychmiastowe przełączenie z trybu fotografowania na tryb filmowania. Pokrętło kompensacji ekspozycji posiada teraz opcję C, umożliwiającą korekcję ekspozycji o ±5 EV, a monitor LCD posiada odchylany panel dotykowy, gwarantujący intuicyjną obsługę pod dowolnym kątem. X-T20 został również wyposażony w dźwignię trybu Auto, umożliwiającą wybranie zaawansowanego trybu pełnej automatyki SR Auto, w którym aparat dobiera automatyczne ustawienia w zależności od scenerii.

