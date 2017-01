Fujifilm X100F - kompaktowy aparat fotograficzny klasy Premium

Cyfrowy kompaktowy aparat fotograficzny klasy Premium, Fujifilm X100F został wyposażony w zaawansowany hybrydowy wizjer pozwalający na przełączanie pomiędzy wizjerem optycznym (OVF) i elektronicznym (EVF).

Aparat Fujifilm X100F dysponuje 24.3 megapikselową matrycą X-Trans CMOS III rozmiarów APS-C, nie posiadającą filtra dolnoprzepustowego. Zapewnia najwyższą jakość pracy w historii serii X. W aparacie użyty został też szybki procesor obrazu “X Pro", gwarantujący wyjątkowe odwzorowanie kolorów i gradacji odcieni, w przypadku zdjęć i filmów wideo, oraz oferujejący wysokie czułości ISO z zachowaniem niskiego poziomu szumów. Tryby Symulacji filmu światłoczułego, rozwinięte w oparciu o ponad 80-letnie dziedzictwo Fujifilm w zakresie reprodukcji koloru i opracowywania filmów światłoczułych, uległy dalszej ewolucji i pozwalają obecnie na lepsze uchwycenie faktury powierzchni przedmiotów, zapewniają poczucie trójwymiarowości obrazu a nawet szczególnego klimatu, jaki zainspirował fotografa do zdjęcia.

