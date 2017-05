Garmin VIRB 360 - wodoodporna kamera 360 stopni filmująca w rozdzielczości 5,7K i z szybkością 30 klatek na sekundę

Garmin VIRB 360 to wytrzymała, wodoodporna kamera, rejestrująca w pełnym zakresie 360 stopni — w poziomie i pionie. Pozwala również na rejestrowanie filmów w formie niepołączonej w rozdzielczości 5,7K i z szybkością 30 klatek/s. Garmin VIRB 360 oferuje różne tryby nagrywania, takie jak tryb poklatkowy, ręczny itp. Można robić zdjęcia 360 stopni, zdjęcia seryjne i zdjęcia Travelapse w rozdzielczości do 15 megapikseli - łączone automatycznie. Dzięki 4 wbudowanym mikrofonom do rejestracji dźwięku przestrzennego widzowie zanurzą się w świat odbierany w zakresie 360 stopni.



