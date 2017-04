Gdy na początku sesji aparat nie zadziałał, fotograf sięgnął po telefon - zobaczcie efekty

Australijski fotograf Aaron Browning właśnie miał wykonać pierwsze ujęcie podczas zaplanowanej sesji zdjęciowej, kiedy okazało się, że jego aparat fotograficzny nie działa, a problemem nie jest tylko nienaładowany akumulator. Browning nie miał ze sobą zapasowego sprzętu. Nie zrezygnował jednak z sesji i wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, wykonał telefonem iPhone 6 serię naprawdę dobrych zdjęć.

Fotograf podzielił się doświadczeniami z sesji, podkreślając przy tym dwie bardzo ważne kwestie. Pierwszą jest zapisywanie plików RAW – w przypadku prezentowanych zdjęć kluczowa była obróbka cyfrowa w programie Lightroom. Druga to korzystanie z ręcznego wyboru ustawień parametrów. "Nie możesz ufać elektronice aparatu, jeśli chcesz mieć kontrolę nad ostatecznym wyglądem zdjęcia. Fotografując w trybie automatycznym, nigdy nie masz pewności, z jakiej kombinacji migawka/przysłona/czułość matrycy skorzysta aparat" – mówił Browning.

Czasem wystarczy tylko kilka minut spędzonych w programie do obróbki plików RAW, aby poprawić zdjęcie, uatrakcyjnić jego wygląd i usunąć swoje błędy popełnione podczas jego wykonywania. Nie zawsze mamy przecież czas i miejsce na to, by kilkakrotnie wypróbowywać różne ustawienia aparatu. Oczywiście nie powinniśmy zostawiać wszystkiego na później. Znajomość sprzętu i podstawowych technik fotograficznych jest niezwykle przydatna, jednak warto pamiętać o tym, że w RAW-ach drzemie ogromny potencjał i wielkim błędem byłaby rezygnacja z ich wykorzystywania.