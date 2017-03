Gdzie te nogi? Zdjęcie zagadka hitem Internetu

W serwisie Reddit zostało opublikowane zdjęcie, przedstawiające sześć dziewczyn siedzących na kanapie. Fotografia momentalnie zyskała ogromną popularność, dzięki złudzeniu optycznemu, które powoduje, że na pierwszy rzut oka nie zgadza się liczba nóg z liczbą osób.

Zagadka

Gdzie zgubiła się jedna para nóg? Potrzebna jest chwila wnikliwej analizy, należy zacząć od przyjrzenia się trzymanym przez dziewczyny kieliszkom oraz dokładnie prześledzić pozycje w jakich usiadły. Wtedy też bez większych problemów dojdziecie do rozwiązania zagadki. Dla mniej cierpliwych na kolejnej stornie prezentujemy podpowiedź przygotowaną przez Internautów.

