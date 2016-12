GearEye – projekt kickstarterowy dla zapominalskich fotografów

Zdarzyło się wam kiedyś ruszyć w plener tylko po to, żeby na miejscu przekonać się, że zapomnieliście aparatu, zapasowego akumulatora czy karty pamięci? Jeśli tak, to mamy dla was dwie dobre wiadomości: po pierwsze, nie jesteście sami. Po drugie, dzięki nowatorskiemu projektowi o nazwie GearEye na tego typu sytuacje może już niebawem pojawić się skuteczne remedium.

Projekt crowfundingowy GearEye prowadzony jest od 1 listopada, a zbiórka pieniędzy ma zakończyć się dziś wieczorem. Nie ma to zresztą większego znaczenia, ponieważ przewidywana kwota 60 tysięcy dolarów niezbędna na sfinalizowanie projektu została przebita przewie dziewięciokrotnie. Jest to jednak dobra okazja, żeby kupić jeden z oferowanych zestawów znacznie taniej, niż w przewidywanych cenach detalicznych (o czym wspominamy w podsumowaniu tej informacji). Z czym jednak mamy tutaj do czynienia?