Gen NEXT - Broncolor szuka młodych i zdolnych fotografów

Gen NEXT to inicjatywa producenta sprzętu oświetleniowego marki Broncolor. Jej koncepcja jest bardzo prosta - Broncolor wyposaża kolejne pokolenie młodych fotografów w najwyższej klasy profesjonalny sprzęt oświetleniowy do fotografii i wideo i rzuca im wyzwanie: Zadziw nas swoimi obrazami. Najbardziej kreatywni twórcy otrzymają sprzęt oświetleniowy, wezmą udział w programie partnerskim i zostaną zaprezentowani na stronie Broncolor Gen NEXT – platformie stworzonej z myślą o inspirowaniu nowego pokolenia fotografów.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie