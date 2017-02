Genialne zdjęcia aktorów i muzyków z lat 70 i 80 Normana Seeffa

W 1965 roku urodzony w RPA, 30 letni lekarz i kiedyś najmłodszy gracz w południowoafrykańskej lidze piłki nożnej Norman Seeff przybył do Nowego Jorku z aparatem, szukając bardziej twórczego fachu, bez żadnych perspektyw zatrudnienia. Po roku fotografowania na ulicach Nowego Jorku ciekawie wyglądających ludzi poznał ówczesnego dyrektora kreatywnego Columbia Records, który, jak wspomina fotograf: ”Spojrzał na moje zdjęcia i widziałem, jak łzy spływały mu po twarzy". Wtedy dostał pierwsze komercyjne zlecenie na portrety Robbie Robinsona i jego zespołu w Woodstock.

Norman Seeff inspirowany kreatywnością swoich modeli, tworząc z nimi twórcze relacje z sesji zdjęciowych uczynił przestawienia i wywiady na żywo. Interakcje między fotografem a sławami były tak elektryzujące, że wkrótce zaczęła na sesje przychodzić publiczność. Zdarzało się, że sesję oglądało nawet 250 osób. Fotograf pytany o klucz do tak znakomitych portretów odpowiada za każdym razem:" Tu nie chodzi o fotografie, tu chodzi o komunikację".

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem