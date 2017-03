Gigi Hadid sfotografowała swojego chłopaka - miliony polubień i kampania Versace

Modelka Gigi Hadid chwyciła za aparat i sfotografowała swojego chłopaka Zayna Mali, byłego wokalistę grupy One Direction. Fotografie zyskują miliony polubień w Internecie i zostały wykorzystane w kampanii reklamowej Versus Versace. Znamy wiele historii, w których doświadczone modelki stawały po drugiej stronie obiektywu, co było początkiem udanej kariery - dotyczy to chociażby genialnej Ellen von Unwerth. Czy pierwsza sesja zdjęciowa Gigi Hadid to również zapowiedź kariery fotograficznej? - przekonajcie się sami.

Sesja zdjęciowa powstała w Los Angeles, w jednym z hoteli. Przed obiektywem Gigi Hadid oprócz Zayna stanęła też Adwoa Aboah. Zachwycona prasa komentuje fotografie m. in. słowami: "zdjęcia są bardzo intymne i sprawiają wrażenie ulotności".