Gimbal do smartfonów zaprojektowany z myślą o realizacji wideo na żywo

W szybkim tempie rośnie rynek elektronicznych stabilizatorów przeznaczonych do smartfonów i małych kamer sportowych. Wydaje ci się, że to jedynie kolejny gadżet? Te urządzenia zmieniają świat mediów i produkcji filmowej.

Wyniki badań opublikowanych przez Reuters Institute, działający przy Uniwersytecie w Oksfordzie pokazują, że media elektroniczne (w tym social media) stały są dla respondentów najistotniejszym źródłem informacji obok telewizji. 46% wskazań Facebooka, Twittera, Instagrama czy Snapchata jako źródła newsów, oznacza dwukrotny wzrost od czasu podobnego badania w 2013 roku.

Nic dziwnego – sam Facebook z dotarciem do 1,23 miliarda aktywnych użytkowników dziennie ma większy zasięg niż jakiekolwiek inne medium. Zaś algorytmy, które dają priorytet newsom, materiałom wideo i relacjom na żywo, tylko tę pozycję umacniają. Według Nica Newmana, badacza związanego z Reuters Institute, właśnie do materiałów wideo publikowanych na żywo w kanałach social media należał miniony rok. W publikacji z prognozami dla mediów elektronicznych na 2017 rok wskazuje, że rozwój Facebook Live wsparty m.in. inwestycjami w produkcję contentu przez wydawców takich jak Buzzfeed, New York Times czy BBC oraz wprowadzenie nowych formatów przez inne platformy – Instagram, Twitter czy Snapchat, zaowocowało prawdziwym zalewem materiałów wideo tworzonych przez użytkowników.