Gmach - pozostałości po komunistycznym reżimie na zdjęciach Karola Pałki

Projekt "Czerwony pokój" Karola Pałki - nagrodzony na PDN Photo Annual w Nowym Jorku i pokazywany na festiwalu La Quatrieme Image w Paryżu, zostanie zaprezentowany krakowskiej publiczności pod tytułem "Gmach". Wernisaż wystawy odbędzie się 21 kwietnia, w piątek o godzinie 19:30 w ZPAF Gallery przy ulicy Św. Tomasza 24.

Karol Pałka konstruuje tytułowy "Gmach", by opowiedzieć o władzy i jej trwałości. "Gmach" daje schronienie, zapewnia bezpieczeństwo i spokój, ale tylko na moment i na chwilę – widmo upadku czyha przecież tuż za rogiem, tuż za zimnymi i grubymi murami pozornie wielkich idei. Dlatego poczucie stabilności jest tutaj uczuciem złudnym, a "Gmach" zmusza do refleksji, powoli "otwierając" drzwi do Czerwonego Pokoju.