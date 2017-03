Google Guetzli zmniejszy pliki jpeg do 35% prawie bez utraty jakości

Nowy algorytm Guetzli od Google Research dostępny w ramach oprogramowania otwartego pozwala na zmniejszenie rozmiaru plików JPG do 35%, bez dużej utraty jakości. Nowa metoda kompresji obrazów ma wpłynąć przede wszystkim na szybkość wczytywania stron internetowych i zmniejszenie transmisji danych przez urządzenia mobilne, choć obecnie działanie samego Guetzli jest dość powolne.

Guetzli bazuje na algorytmie Zopfli, wykorzystywanego przy zmniejszaniu rozmiarów plików PNG. Proces kompresji obrazów JPEG składa się z trzech etapów. Pierwszy to transformacja przestrzeni barw, drugi dyskretna transformacja kosinusowa a trzeci to kwantyzacja. Guetzli został zaprojektowany tak, by usprawniać przede wszystkim ostatni proces.