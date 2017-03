GoPro zwalnia kolejne 270 osób

Czarne chmury, które zebrały się nad największym producentem kamer sportowych na świecie, mają rozwiać kolejne zwolnienia. Tym razem redukcji ulegnie 15% stanu osobowego firmy, co oznacza likwidację stanowisk pracy dla 270 osób. Prezes GoPro, Nick Woodman, zapewnia że to koniec kłopotów i rok 2017 firma zakończy zyskiem, a przed nami już wkrótce kolejne premiery sprzętowe.

Firma GoPro przechodzi trudności od końca 2015 roku, gdy po raz pierwszy spółka zanotowała ujemne wyniki finansowe, co powtórzyło się w roku 2016, kiedy to kurs akcji spadł o 10 proc. Kolejną złą wiadomością minionego roku dla firmy były problemy związane z działaniem nowych dronów Karma.

