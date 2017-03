Gordon Parks: Aparat to moja broń

Narodowa Galeria Sztuki Zachęta ostatnio nieczęsto organizuje indywidualne wystawy fotografii, tym rzadziej fotografów spoza granic Polski. Jednak tym razem mamy okazje poznać twórczość Gordona Parksa, której tytuł: "Aparat to moja broń" jest cytatem z pierwszej i najważniejszej książki Parksa — wspomnień: Wybór broni. To zarazem motto jego życia określające precyzyjne wybieranie środków tak, by dosięgnąć celu, ale także będące formą aktywizmu w walce o równość społeczną. Jakim był fotoreporterem? Jak szukał tematów? W jaki sposób fotografował ludzi i jak traktował swoich bohaterów? Wystawa prezentuje wybór osiemdziesięciu fotografii Parksa. Są wśród nich zarówno fotograficzne ikony, jak i zdjęcia mało znane.

Gordon Parks jako fotograf był przede wszystkim zaangażowanym humanistą. "Uczyniłem ze swojego aparatu fotograficznego narzędzie świadomości społecznej. Zdrowy rozsądek podpowiadał, że muszę mieć wystarczające zrozumienie, co jest dobre, a co złe, inaczej aparat stałby się w końcu moim wrogiem". Gordona Parksa można uznać za wcielenie amerykańskiego mitu self-made mana.