HDRI jako sposób radzenia sobie w niesprzyjających warunkach oświetleniowych

Oświetlenie jest jednym z największych wyzwań każdego fotografa specjalizującego się w fotografii makro i zbliżeniowej (ang. Close-up). Tematem zdjęć tego typu bardzo często są sceny o znacznym zróżnicowaniu przestrzennym, takie jak przedstawiające owady, wnętrza kwiatów czy przedmioty o skomplikowanej i przez to pięknej budowie. Nawet jeżeli fotografuje się je w studio, w pełni kontrolowanym oświetleniu, to bez użycia specjalnej lampy błyskowej oświetlenie np. wnętrza kielicha kwiatu zasłanianego przez przytknięty do niego obiektyw nie należy do prostych. Brak miejsca i konieczność znacznego zbliżenia aparatu i obiektywu do fotografowanego tematu są przyczynami większości problemów z oświetleniem sceny w omawianym rodzaju fotografii.

Na szczęście techniki HDRI pozwalają uporać się z tego typu problemami. Duża różnica ekspozycji pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym obszarem sceny nie jest już problemem w sytuacji, gdy możemy wykonać serię kilku ujęć o różnym stopniu naświetlenia i połączyć je w jeden obraz HDR. Takie kadry można następnie obrobić dosyć dowolnie w zależności od tego, czy zależy nam na uzyskaniu sceny realistycznej czy też odznaczającej się bardziej fantastycznym wyglądem. Pokażemy to na przykładzie prostej fotografii typu close-up, wykonanej w słoneczny dzień, czyli w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Z tego typu warunkami musi liczyć się każdy fotograf wykonujący zdjęcia makro i zbliżeniowe, który działa w terenie, dlatego też będzie to dobry przykład. Ta fotografia przedstawiająca drewniane róże sprzedawane na straganie krakowskiego Rynku Głównego stanowi przykład problemów, z jakimi spotyka się każdy fotograf wykonujący zdjęcie w technikach makro i close-up. Pomimo bardzo niskiej czułości ISO w aparacie i wysokiej dynamiki tonalnej jego matrycy, na zdjęciu widocznych jest mnóstwo obszarów prześwietlonych, jak i niedoświetlonych. (Fot. Marcin Woźniak)