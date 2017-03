Himachal Pradesh Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów

W najbliższy czwartek, 9 marca o godz. 19.00 odbędzie się pokaz w ramach cyklicznych spotkań „Slajdy In Mundo w Lunie”. "Himachal Pradesh – na styku kultur" autorstwa Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów. Najbardziej różnorodny region indyjskich Himalajów, w którym przenikają się hinduizm z buddyzmem. Niewielkie księstwa dawniej ukryte w górskich dolinach łączyły szlaki karawanowe wiodące przez wysokie przełęcze – dziś stanowią ciekawe trasy trekkingowe.

Odwiedzimy Shimlę – dawną stolicę kolonialnych Indii, Dharamsalę – siedzibę Dalaj Lamy i centrum kultury tybetańskiej, przejdziemy przez przełęcz Indrahar do doliny Chamby, wyruszymy z pasterzami kóz i owiec Gaddi przez zaśnieżoną przełęcz Kugti w okolicy świętej góry Mani Mahesh Kailash, zachwycimy się drewnianą architekturą Kinnauru leżącego w dolinach rzek Sutlej i Baspa, dotrzemy do księstwa Spiti z tybetańskimi klasztorami i krajobrazami.

