I bóg stworzył kobietę - hołd dla piękna na zdjęciach Marca Lagrange

Marc Lagrange, rocznik 1957, zakończył karierę inżyniera w latach dziewięćdziesiątych, by poświęcić się swojej jedynej pasji - fotografii. Z biegiem lat rozwinął niepowtarzalny i rozpoznawalny styl utrwalenia kobiecego piękna. Ilość publikacji, indywidualnych wystaw, wydanych albumów, wyróżnień, nagród oraz zleceń jest niezwykle długa. Zdjęcia fotografa, który zginął w wypadku samochodowym w 2015 roku pozostają ponadczasowe: piękne i zmysłowe niezależnie od zmieniających się stylów i mód.

Marc Lagrange wybierając bohaterki swoich zdjęć zwracał uwagę na ich osobowość, której uchwycenie stawiał sobie zawsze za najważniejszy cel. Oczy i gesty mogą mówić językiem bardziej zrozumiałym niż słowa, dlatego też uwielbiał pracować z tancerzami, aktorkami lub bardzo doświadczonymi modelkami, z powodu ich większej świadomości swojego ciała. Lagrange często też fotografował te same kobiety przez wiele lat, zamieniając je w swoje muzy. Jedną z nich była tancerka Inge Van Bruystegem. Potrafił odsłonić czyste piękno, które zamieszkuje wszystkie kobiety.

