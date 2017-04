Idealna fotografia, która sprzedaje musi być bardzo zmysłowa

"Idealna fotografia, która sprzedaje musi być bardzo zmysłowa. Jednak wykorzystanie zmysłowości musi być kontrolowane" - mówił Irving Penn, którego fotografie będzie można podziwiać na wystawie zorganizowanej z okazji setnych urodzin mistrza. Wystawa będzie czynna od 24 kwietnia do 30 lipca 2017 r. w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Irving Penn (1917-2009) jest znany przede wszystkim jako fotograf mody, ale bliższe przyjrzenie się jego pracom pokazuje, że był on przede wszystkim artystą. To właśnie jego zasługą było wyniesienie tego rodzaju fotografii do rangi sztuki, podobnie jak Helmut Newton uczynił to samo z aktem. Swoje nowatorskie wizje przekładał na język fotografii za pomocą klasycznej elegancji łączonej z chłodnym minimalizmem. Za początek światowej kariery Penna uznaje się opublikowanie jego zdjęć w 1943 roku w Vogue (z którym był zresztą związany od tamtego czasu). Został zauważony w okresie, gdy zarabiał na życie jako malarz. Alexander Liberman, jeden z dyrektorów Vogue'a, zatrudnił Penna na stanowisku asystenta, odpowiedzialnego - tak naprawdę - za ostateczny wygląd okładek pisma. Od tego czasu pod jego kierunkiem powstało ponad 150 "pierwszych stron".