Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza III edycję Konkursu Fotografii Teatralnej. Konkurs adresowany jest zarówno do artystów-fotografików, absolwentów wyższych szkół artystycznych, jak i amatorów. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: teatralne zdjęcie sezonu 2016/17 oraz zestaw dokumentacyjny ze spektakli, których premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2016/2017. Zgłoszeń dokonywać można do 30 września 2017.

Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą zostać wykonane między 1 września 2016 a 31 sierpnia 2017 roku. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię w kategorii A ("teatralne zdjęcie sezonu" ukazujące zarówno przedstawienie teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z życiem teatralnym) oraz maksymalnie trzy zestawy (do 10 fotografii) w kategorii B (dokumentujące pojedyncze spektakle, których pokaz premierowy odbył się w sezonie 2016/17).

