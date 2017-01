Instagram usuwa konto wyjątkowo popularnej stewardesy

Louktarn Ticha - tajska stewardesa, w serwisie Instagram prezentowała olśniewające zdjęcia ze swoich podróży po całym świecie, śledzone przez ponad 150 tysięcy fanów. Jednak gdy w grudniu 2016 r. czujni Internauci zdemaskowali mistyfikację - bohaterka za pomocą Photoshopa wklejała swoją postać w kradzione innym użytkownikom zdjęcia - Instagram usunął konto wraz z całą zawartością.

Fiński krajobraz z zorzą polarną w tle, na którym widzimy Tajkę to w rzeczywistości fotografia Tiiny Tormanen. Autorka zdjęcia nie zamierza podejmować kroków prawnych przeciwko oszustce, satysfakcjonujący jest dla niej sam fakt, że sprawa ujrzała światło dzienne i jest szeroko komentowana, dając możliwość podniesienia świadomości w obszarze praw autorskich.

