Instytut Pantone wybrał kolor 2017 roku

Insytut Pantone kolorem roku 2017 ogłosił zielony - greenery. Laurie Pressman, wiceprezes Pantone poinformowała, że powodami podjęcia decyzji były kwestie polityczne, a nie tylko poczucie estetyki. Kolor roku ogłaszany jest od 1999 roku i stanowi ważną informację o nadchodzących trendach nie tylko dla producentów, ale też dla fotografów sprzedających swoje zdjęcia na stockach.

"To kolor mający sygnalizować społeczne pragnienie zmian. Cały świat jest podzielony - zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa. Musimy odświeżyć nasze spojrzenie i połączyć się znów w jedno społeczeństwo. Kolor dziś kojarzy się z charakterem i innowacją. Dziś ma zupełnie inne i większe znaczenie niż kiedyś" - napisała w komunikacie do mediów Laurie Pressman.

