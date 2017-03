Internet Rzeczy na zdjęciach Kuby Pierzchały

Prezentowane na najnowszej wystawie Kuby Pierzchały prace stanowią kolejną próbę zmierzenia się fotografa z fenomenem Internetu Rzeczy. Za pojęciem tym kryje się koncepcja, według której urządzenia elektroniczne gromadzą, przetwarzają i wymieniają między sobą dane, czyli komunikują się, niezależnie od człowieka. Podjęta przez fotografa próba to nie tylko eksploracja i analiza technologicznego fenomenu, ale także refleksja nad doświadczeniem człowieka w kontakcie z technologią.

"W nich [ekranach] możemy zobaczyć rzeczywistość znajomą, choć sztuczną, pozorną. Przyglądając się zawieszonym w przestrzeni ekranom, łatwo stracić orientację. Wszak odbita w nich rzeczywistość jest łudząco podobna do tej, na którą patrzymy okiem nieuzbrojonym w smartfon czy tablet. Skupiając na urządzeniach całą naszą aktywność w ciągu dnia, stajemy się immanentną częścią ich świata. Poza nimi nie istniejemy, bez nich jesteśmy bezradni. Powoli zaczynamy żyć nie z ekranami, lecz wobec ekranów." – stwierdza artysta w swoim komentarzu do prezentowanych prac.

