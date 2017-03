Intrygujące minimalistyczne krajobrazy greckiego fotografa

Zdjęcia greckiego fotografa George'a Digalakisa to połączenie fotografii krajobrazu, surrealizmu i wielkiego zamiłowania do minimalizmu. Ujęcia samotnych drzew, horyzontów i opuszczonych domów ukazują niezwykłą zdolność artysty do przekształcania zwykłych scen w nastrojowe, melancholijne kadry.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

George Digalakis często wykorzystuje obecność wody, którą można znaleźć w większości jego prac, ale nigdy nie jako główny temat. Raczej używa wody czy nieba jako płótna, na którym umieszcza pozostałe elementy kompozycji. Fotografuje wyłącznie w czerni i bieli i jest fanem stosowania techniki długiej ekspozycji. Te zabiegi mają "oddalać obrazy od rzeczywistości". Fotograf uważa, że technika ta stanowi istotny aspekt jego twórczości, ponieważ daje mu czas na "nie tylko eksplorację środowiska, ale także "poczucie" sceny i wizualizację ostatecznego obrazu".