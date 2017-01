iPhone 7 Plus najbardziej wydajnym telefonem 2016 roku

Serwis AnTuTu, przeprowadzający testy smartfonów, opublikował wyniki testów wydajności urządzeń w 2016 roku. Pierwsze 3 miejsca w rankingu zdobyły iPhone 7 Plus, iPhone 7 oraz OnePlus 3T. W pierwszej dziesiątce zabrakło produktów koncernu Samsung.

AnTuTu prowadzi testy smartfonów obejmujące m.in. wydajność poszczególnych podzespołów, sprawność zainstalowanego w nich oprogramowania oraz czas wykonywania konkretnych zadań i operacji. Serwis na podstawie przeprowadzonych testów w 2016 roku stworzył ranking najszybszych telefonów. Pierwsze miejsce na liście zdobył iPhone 7 Plus, który zgromadził ponad 181 tys. pkt. Na drugim miejscu z wynikiem przekraczającym 172 tys. pkt jest również produkt Apple – iPhone 7. Pierwszą trójkę zamyka OnePlus 3T (ponad 163 tys. pkt).

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem