Islandia jest piękna, chyba że odwiedza ją dwa miliony turystów

Islandia to piękne miejsce, kraj rozległej tundry, wspaniałych fiordów i wodospadów. Idylliczne, dziewicze, rozległe krajobrazy to marzenie wielu miłośników fotografii. No cóż, okazuje się że marzenie to spełnia coraz więcej osób. Tanie loty i bijący rekordy popularności, kręcony na Islandii serial "Gra o tron" uczyniły Islandię bardzo atrakcyjnym wakacyjnym kierunkiem. Francuski fotograf Denis Meyer spędził kilka tygodni na Islandii w marcu br. , tworząc cykl zdjęć: "Cicha epidemia" - kierując obiektyw w zupełnie innym kierunku, niż mogliśmy przypuszczać.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Szacuje się, że około 2,3 miliona osób odwiedzi w tym roku Islandię, w porównaniu z 489 tysiącami zaledwie siedem lat temu. Przemysł turystyczny warty 3,4 miliardów dolarów tworzy jedno na trzy miejsca pracy, co czyni go największym źródłem dochodów Islandii. Ale mimo, że środki pieniężne są niebagatelne, kraj musi bardzo się starać, aby poradzić sobie z takim napływem turystów. Popularne miejsca roją się od zwiedzających, a przepełnione hotele nie dają sobie rady chociażby ze ściekami.