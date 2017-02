Jacek Kołodziejski z główną nagrodą w konkursie International Photographer of The Year 2016

Jacek Kołodziejski został zwycięzcą międzynarodowego konkursu fotograficznego International Photographer of the Year 2016 w kategorii fashion/beauty za projekt Aphelium dla marki TAKK. To kolejna nagroda dla Jacka Kołodziejskiego za ten projekt: w 2016 r. został zwycięzcą PDN Photo Annual, jednego z najważniejszych konkursów fotograficznych na świecie, oraz PDN The Look: Where Fashion Meets Art.

Jacek Kołodziejski jest fotografem, twórcą filmów i autorem instalacji artystycznych. Ukończył studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Studiował również Film i Fotografię w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Jego projekty pojawiają się w wiodących magazynach w Polsce oraz w prestiżowych publikacjach zagranicznych i były nagradzane w najważniejszych konkursach w branży reklamowej w kraju i na świecie, a także wystawiane na międzynarodowych festiwalach, w tym Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Arles, wystawie Tec-Tece w Arles i w ramach wystaw Miesiąca Fotografii w Bratysławie.