Jak Patrick Demarchelier fotografuje Natalię Vodianovą dla Guerlain - film zza kulis

Istnieje wiele metod szlifowania i rozwijania swoich umiejętności. Jedną ze sprawdzonych jest obserwacja, czego dowodzi choćby eksperyment przeprowadzony na studentach w Kalifornii. Jedna grupa grała przez trzy dni po osiem godzin w koszykówkę pod okiem trenera, a druga grupa tyle samo czasu oglądała najlepsze mecze NBA. Zgadnijcie, który grupa wygrała gdy obie spotkały się na boisku… Zawsze można się czegoś nauczyć, przyglądając się pracy najlepszych. Dlatego prezentujemy film zza kulis powstania zdjęć reklamowych Guerlain, wykonywanych przez genialnego Patricka Demarcheliera z Natalią Vodianovą w roli modelki.

Na dwuminutowym filmie nie zobaczymy schematu oświetleniowego do każdego ujęcia, jednak gdy przyjrzymy się bliżej zobaczymy, że zdjęcia dla marki o jednym z największych budżetów w świecie reklamy nie wymagają tony sprzętu fotograficznego i wyposażonego pod sufit studia. Choćby podczas pierwszego ujęcia mamy jedną lampę błyskową z softboksem oktagonalnym, blendę i odrobinę wiatru we włosach.

