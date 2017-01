Jak powstało to zdjęcie?

Fotograf Satan Ride opublikował krótki film prezentujący kulisy powstania ciekawej fotografii. Sesja zdjęciowa została zrealizowana z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.



"Kocham fotografowanie miniaturowych scen. Uważam, że kreatywność rodzi się z obserwacji. Każdy może wykonać nieszablonowe ujęcie, jeśli tylko otworzy się na sztukę patrzenia na otaczające go przedmioty. Czasami wystarczy przyjrzeć się z nowej perspektywy doskonale znanym rzeczom wokół, aby stworzyć arcydzieło" – mówi Satan Ride.

To zdjęcie to kolejny dowód na to, że liczy się pomysł i że zawsze jest miejsce na nowe, ciekawe ujęcia.