Jak powstało to zdjęcie?

Tristan „Shu” Lebeschu jest francuskim fotografem wykonującym zdjęcia zawodowo od ponad sześciu lat. Obszar jego działania obejmuje głównie Alpy Francuskie, on sam zaś mieszka i prowadzi działalność w Doussard. Prezentowana fotografia przedstawia ewolucję narciarską w wykonaniu Gusa Konworthy’ego – amerykańskiego narciarza wyczynowego.

Zdjęcie jest doskonałym przykładem tego, że dobry fotograf zajmujący się dokumentowaniem sportów zimowych może w jednym kadrze uwiecznić zarówno zawodnika wykonującego skomplikowaną ewolucję, jak i piękno otaczającego go krajobrazu. Aby uzyskać taki efekt, Tristan Shu musiał wykonać zdjęcie pod słońce i doświetlić pierwszy plan lampą błyskową. W połączeniu z szerokim kątem widzenia sprawiło to, że podczas wykonywania zdjęcia musiał znaleźć się bardzo blisko zawodnika wykonującego ewolucję – o czym świadczy choćby fakt, że na schodach w dolnej części kadru bez problemu możemy dostrzec słoje drewna i odłupane drzazgi.

