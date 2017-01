Jak powstało to zdjęcie?

"Uwielbiam świat fantazji. Przedstawiam mój osobisty projekt, który polegał na stworzeniu magicznego miejsca bez żadnych ograniczeń. Mocno deprymuje mnie, gdy widzę jak fotografowie budują sceny z bardzo drogich elementów i całym zespołem asystentów, rozbudowanym systemem oświetleniowym i z najdroższymi aparatami fotograficznymi. To zdjęcie powstało przy wykorzystaniu bardzo tanich materiałów, sfotografowanych aparatem Nikon D750 i oświetlone lampą Elinchrom D-Lite RX 2. Więc jeżeli kiedykolwiek poczujesz się sfrustrowany oglądając zdjęcia zza kulis, choćby Carla Warnera, to wróć do tego filmu" – mówi fotograf, Vatsal Kataria

