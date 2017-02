Jak powstało to zdjęcie?

Prezentujemy zdjęcie autorstwa Heather Green – amerykańskiej fotograf specjalizującej się w fotografowaniu zwierząt domowych, a przede wszystkim psów. Hasłem opisującym twórczość Heather Green jest „The face of unconditional love”, czyli „oblicze bezwarunkowej miłości”, co doskonale oddaje charakter portretowanych przez nią zwierzęcych modeli.

To piękne zdjęcie powstało w studio z wykorzystaniem trudnej techniki zakładającej pokazanie psa o czarnej sierści na jednolicie czarnym tle. Wymaga ona bardzo uważnego oświetlenia psa praktycznie ze wszystkich stron, tak aby jego postać nie zlewała się z tłem. Aby sierść błyszczała w sposób równomierny i nie występowały na niej lokalne przepalenia, niezbędne było odpowiednie zmiękczenie światła za pomocą softboksów.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem