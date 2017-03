Jak powstało to zdjęcie?

Wzrok ludzki bez pomocy filtra szarego nie jest w stanie zarejestrować zapalonej żarówki jako czegoś innego niż kula jasnego światła. Z kolei aparat w zależności od ustawionej ekspozycji może uchwycić ją całą w postaci przepalonej, jak i tylko jej płonący żarnik. Zespolenie serii takich różniących się od siebie pod względem ekspozycji ujęć powinno dać bardzo ciekawe efekty.

Sekwencja bracketingowa w opisywanym przypadku składa się z aż sześciu zdjęć wykonanych w odstępie co 2 EV, tak więc różnica ekspozycji pomiędzy najsłabiej, a najmocniej naświetlonym kadrem wynosi dosyć zawrotne 10 EV. Fotografie zostały zarejestrowane w formacie RAW z balansem bieli ustawionym w aparacie na światło żarowe. Oczywiście przez cały czas wykonywania zdjęć aparat stał na statywie.

