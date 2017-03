Jak powstało to zdjęcie?

Andrzej Mikulski jest autorem kolejnej fotografii z cyklu "Jak powstało to zdjęcie". Zdjęcie powstało podczas pobytu w Radecznicy, w trakcie trwania 2-dniowego Odpustu Św.Antoniego. Wyruszyłem z aparatami w poszukiwaniu kadrów. W pewnym momencie, przedzierając się przez tłumy ludzi ujrzałem to, co uwieczniłem na fotografii. Kobieta z dzieckiem spogląda przez okno na tłum ludzi: jedni idący w stronę kościoła na wodzie, jeszcze inni kupujący odpustowe rozmaitości na kramach.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Napotkane trudności Największe trudności związane były chyba z koniecznością przedzierania się przez tłumy. Było to tym bardziej utrudnione, że przeciskałem się z aparatami - jeden aparat miałem w ręku, drugi przewieszony.Trzeba też było działać szybko - ale tak już jest, kiedy poszukuje się tego jednego momentu. Aparat i obiektyw Nikon D810, Nikkor 50 1.4 G (Mój ulubiony). Parametry ekspozycji Przesłona: 1,4. Czas: 1/1000. ISO 64. WB 5560k.