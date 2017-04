Grzegorz Ziemiański jest autorem kolejnej fotografii z cyklu "Jak powstało to zdjęcie". Skąd pomysł na takie ujęcie? Pomysłu nie było. Nie było jakiegoś długiego planowania. Po prostu postanowiłem wybrać się godzinę wcześniej na spotkanie i w tym czasie „poćwiczyć oko”. Zabrałem aparat w nadziei. że zrobię „cokolwiek”. Tego dnia nawet pogoda niezbyt dobrze rokowała. Chmury były niskie, gęste, nie nastawiałem się więc na żadne spektakularne efekty. Sytuacja jednak zaczęła się zmieniać, gdy było coraz bliżej godziny zachodu słońca. Kolorystyka światła na polu (jestem Krakusem:) najpierw stała się bardzo niebieska i chłodna, a na niebie zaczęła dziać się magia.

Grzegorz Ziemiański: Tak, były trudności. Zdjęcie, jak napisałem, wykonywałem bez żadnego planowania miejsca czy czasu. Najważniejszą przeszkodą było wejście na wieżę. O tej godzinie jest ona zamknięta dla zwiedzających. Wiedziałem tylko, gdzie jest przycisk domofonu. Potem było już tylko kilkunastominutowe proszenie i powoływanie się na to co się dzieje na niebie.

