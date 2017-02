Jak robić dobre zdjęcia smartfonem? Darmowe warsztaty Honor

Marka Honor zaprasza na warsztaty fotograficzne podczas Honor Winter Sports Festival 2017 powered by Huawei. Zajęcia poprowadzi Tomek Gola, uznany polski fotograf sportów akcji. Nowoczesne smartfony często zastępują kompaktowe aparaty fotograficzne. Dzięki wysokiej jakości podzespołom, oprogramowaniu i możliwości natychmiastowego przesłania zdjęć dalej, wykorzystywane są przez profesjonalistów np. przy relacjonowaniu wydarzeń sportowych.

"Nawet tryb automatyczny pozwala użytkownikowi zrobić zdjęcie w rozdzielczości wystarczającej do wydruku wysokiej jakości np.: w prasie. Jednak smartfon z podwójnym aparatem od Huawei, którego używam na co dzień, w trybie profesjonalnym umożliwia mi manualną zmianę ustawień ekspozycji, balansu bieli czy czasu naświetlania. W połączeniu z dostępem do internetu i innymi funkcjami czyni to z niego bardzo zaawansowane narzędzie pracy. W niektórych sytuacjach nie zastąpi oczywiście profesjonalnego aparatu, ale możliwości jakie daje są naprawdę duże" – tłumaczy Tomek Gola, fotograf i twórca aplikacji bwith.us.