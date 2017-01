Jak wygląda pora kolacji w domach Amerykanów sprawdziła fotografka Lois Bielefeld

Fotografkę Lois Bielefeld zafascynował rytuał spożywania posiłków, który łączy wszystkich ludzi, jest niezależny od wieku, rasy i kultury. W swojej serii "Weeknight Dinners" uchwyciła typowy posiłek w Stanach Zjednoczonych. "Fotografowałam wieczorami od poniedziałku do czwartku, chciałam aby to były zwykłe dni, kiedy jesteśmy ograniczeni codziennymi obowiązkami, chciałam też, aby osoby, które stawały przed moim obiektywem nie miały czasu na przygotowywanie specjalnych, fantazyjnych dań, których na co dzień nie jedzą" – mówi Lois Bielefeld.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Fotografka za pomocą zdjęć sprawdza, w jakim stopniu nasze zwyczaje i rytuały określają kim jesteśmy. W naszej naturze leży ogromna ciekawość, dlaczego ludzie robią rzeczy, które robią, gdzie je robią i jak je robią. "Za każdym razem proszę moich modeli, aby przygotowali swój zwyczajny obiad. Oczywiście nie mogę mieć pewności, że tym razem nie postarali się bardziej, ale przeważnie te starania są od razu widoczne - jest to dla mnie również interesujące, stanowiąc część całej serii - jak ludzie chcą być postrzegani, modyfikując swoje normalne nawyki" – dodaje Lois Bielefeld.